هنية في رسالة إلى بلينكن الذي يزور المنطقة: يجب التركيز على وقف الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لـ"التركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة"، خلال جولته المقررة للشرق الأوسط، التي بدأها مساء الجمعة، انطلاقًا من تركيا.

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جاء ذلك في كلمة مصورة نشرتها الحركة على منصاتها على "واتساب" و"تلغرام"، في ضوء الزيارة الجديدة لبلينكن لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال هنية في كلمته: "نأمل أن يكون بلينكن استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال وتصديق أكاذيبه بما تسبب بجرائم حرب غير مسبوقة ضد سكان غزة".

وتابع: "نأمل أن يكون تركيزه هذه المرة على إنهاء العدوان، على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية".

وطالب هنية، المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الذين سيلتقون بلينكن، بـ"التأكيد على أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية ولا يمكن تجاوزها".

وختم قائلا: "الشعب والمقاومة لن يقبلوا أن يبقى الاحتلال جاثمًا على صدورنا، والدماء التي سالت بغزة والدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمنًا ولا استقرارًا، طالما لم يحصل الشعب على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ووصل بلينكن إلى تركيا لبدء جولته الرابعة في الشرق الأوسط خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث تسعى واشنطن إلى احتواء الوضع المتوتر وغير المستقر بشكل متزايد في المنطقة.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة في المقام الأول على تبديد المخاوف من احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.

لكن بلينكن يواجه مهمة متزايدة الصعوبة، حيث تتزايد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتزيد الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر ولبنان وإيران والعراق المخاوف الأمريكية حول تفجر الوضع في الشرق الأوسط.