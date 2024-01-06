بقلم: يورونيوز

كوريا الشمالية تجري تدريبات بالأسلحة الحية على الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية

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قال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن كوريا الشمالية أجرت جولة جديدة من التدريبات على إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية يوم السبت.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الشمال أطلق أكثر من 60 إطلاقة بالقرب من الحدود البحرية الغربية.

وفي اليوم السابق، أطلقت كوريا الشمالية نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من المنطقة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات إطلاق نار خاصة بها ردا على ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تحث كوريا الشمالية بشدة على وقف الأعمال التي تزيد من التوترات.