EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. كوريا الشمالية تجري تدريبات بالأسلحة الحية على الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية

جانب من تدريبات الجيش الكوري الجنوبي
جانب من تدريبات الجيش الكوري الجنوبي Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كوريا الشمالية تجري تدريبات بالأسلحة الحية على الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية

اعلان

قال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن كوريا الشمالية أجرت جولة جديدة من التدريبات على إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية يوم السبت.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الشمال أطلق أكثر من 60 إطلاقة بالقرب من الحدود البحرية الغربية.

وفي اليوم السابق، أطلقت كوريا الشمالية نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من المنطقة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات إطلاق نار خاصة بها ردا على ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تحث كوريا الشمالية بشدة على وقف الأعمال التي تزيد من التوترات.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: أهالي غزة يبكون أحباءهم وأطفالهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية

شركة تسلا تسحب أكثر من 1.6 مليون سيارة مستوردة بسبب مشاكل تقنية

ماكدونالدز: حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل تتسبب في ضربات موجعة للشركة

توتر عسكري سول كوريا الشمالية تدريبات عسكرية كوريا الجنوبية