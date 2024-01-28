كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية

بقلم: يورونيوز

أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت يوم الأحد، عدة صواريخ "كروز" قبالة ساحلها الشرقية.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنه "عند حوالي الساعة الثامنة صباحا (23:00 أمس السبت بتوقيت غرينتش) أطلقت الصواريخ"، لكنها لم تحدد عدد الصواريخ.

ولفتت الهيئة إلى أن عملية الإطلاق تخضع للتحليل من قبل أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في بيانها أنها "تعمل على تعزيز جهود المراقبة والاستعداد، حيث يتعاون جيشنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويتابع بعناية الإشارات والأنشطة الإضافية لكوريا الشمالية".

تأتي عملية الإطلاق، بعد أيام على إعلان بيونغيانغ اختبار إطلاق صاروخ "كروز" جديد للمرة الأولى، بوصفه جزءاً من أنشطتها "العادية والإلزامية" لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أعلنت، أن الصاروخ "بولهواسال 31-3"، لا يزال في مرحلة التطوير، ووصفته بأنه "استراتيجي"، في إشارة ضمنية إلى نية تسليحه بأسلحة نووية.

كما قالت إن إطلاق الصاروخ "لم يؤثر على سلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمن الإقليمي".

وأضافت أن تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي" للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له.