"من أجل إسرائيل".. مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق نحو لبنان

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس زار وحدة للجيش الإسرائيلي ووقع قذيفة ستطلق على لبنان.

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زار بنس مجموعة من الجنود الإسرائيليين على الحدود الشمالية مع لبنان، وتحدث معهم مطوّلاً،وتناول الطعام معهم، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قوله: "نحن نقدر ما تقومون به. لم أعد أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، لكنني أتحدث باسم الشعب الأمريكي، نحن نقف معكم وسنواصل الوقوف معكم"

من جانبه، كتب بنس على صفحته في منصة إكس: "زرت القيادة الشمالية لإسرائيل، والتقيت بالقادة العسكريين وانضممت إلى الجنود المتمركزين بالقرب من الحدود مع لبنان"، مضيفاً "منذ 7 أكتوبر خرج هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، وبعضهم أمريكيون، تركوا عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل".

وفي ختام زيارته وقّع بنس على إحدى قذائف المدفعية التي كتب عليها: "من أجل إسرائيل"، ما أثار سخاطاً وغضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الأثناء، يزداد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث أطلق حزب الله 62 صاروخاً على قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في إطار ما وصفه بالرد الأولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يُعد أكبر رشقة صاروخية منذ بدء تبادل إطلاق النار الحدودي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.