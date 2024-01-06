تصاعد التوتر.. حزب الله يقصف شمال إسرائيل بـ62 صاروخا في "رد أولي" على مقتل العاروري

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاقه عشرات الصواريخ على قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية شمال إسرائيل.

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وقال حزب الله في بيان إن وابل الصواريخ هو "الرد الأولي" على مقتل نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية والذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد يوم من تصريح زعيم حزب الله حسن نصر الله بأن جماعته يجب أن تنتقم لمقتل صالح العاروري، نائب الزعيم السياسي لحركة حماس. وقال نصر الله إنه إذا لم ينتقم حزب الله لمقتل العاروري في معقله جنوب بيروت، فإن لبنان كله سيكون عرضة للهجوم الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله السبت، أنه أطلق 62 صاروخا باتجاه قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون، وإنه سجل إصابات مباشرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 40 صاروخا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي حوالي 40 صاروخا باتجاه منطقة ميرون، لكنه لم يذكر أي قاعدة. وأضافت أنها أصابت الخلية التي أطلقت الصواريخ.