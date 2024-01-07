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شاهد: حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

محاولات السيطرة على الحريق
محاولات السيطرة على الحريق Copyright Shafiqur Rahman/Copyright 2022 The AP
بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق هائل في مخيم مكتظ باللاجئين الروهينغا المسلمين في جنوب بنغلاديش، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل.

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وقال شفيق الإسلام، رئيس محطة إطفاء أوخيا، لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف، إن الحريق اندلع حوالي منتصف ليل السبت في مخيم كوتوبالونج في أوخيا وانتشرت النيران بسرعة.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

محاولات السيطرة على الحريق
محاولات السيطرة على الحريقShafiqur Rahman/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تمت السيطرة على الحريق في وقت مبكر من يوم الأحد وما زال تقييم الأضرار مستمرًا.

ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا من ميانمار في مخيم كوتو بالونغ للاجئين منذ أغسطس/آب 2017، هربًا من القتل وتدمير منازلهم وقراهم من قبل القوات في ميانمار.

بدأ النزوح الجماعي بعد أن شنت قوات الأمن الميانمارية حملة قمع وحشية في أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة متمردة غير معروفة على مواقع أمنية.

وقالت بنغلاديش إنها تريد إعادة اللاجئين إلى ميانمار، لكن ما لم يرغبوا في العودة طوعا فإن البلاد لن تجبرهم.

المصادر الإضافية • أ ب

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