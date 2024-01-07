شاهد: أوروبا تتجمد.. موجة برد غير مسبوقة تحطم الرقم القياسي وبولندا تسجل 20 درجة تحت الصفر

بقلم: يورونيوز

انخفضت درجات الحرارة ليلاً اليوم الأحد، إلى 20 درجة تحت الصفر في أولشتين (شمال بولندا) وفي بياليستوك (شمال شرق البلاد). بينما سجلت نحو 10 درجات تحت الصفر في المحافظات الشمالية والشرقية.

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وأدى ذلك إلى فوضى في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج، مع تحذيرات من انهيارات ثلجية في بعض المناطق​​.

وتشهد دول شمال أوروبا طقساً شديد البرودة منذ الأسبوع الماضي، وخاصة في السويد فقد انخفضت درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية تحت الصفر، لتحطم رقما قياسياً مسجلاً قبل 25 عاماً، وحطمت النرويج رقماً قياسياً هي الأحرى ليلة أمس السبت، ب30 درجة مئوية تحت الصفر في لعاصمة أوسلو.

وحتى الآن، كانت فرنسا بمنأى عن موجة البرد هذه التي يعاني منها عدة دول أوروبية، لكن هيئة الأرصاد تتوقع أن يتدفق الهواء القطبي القادم من شمال أوروبا وروسيا نحوها، وقد لتصل إلى -12 درجة مئوية.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن شتاء 2024 يُعد من أكثر الشتاءات تطرفاً من حيث الظواهر الجوية​​. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أبرد من المعدل في عدة مناطق مع تساقط الثلوج، وتحذيرات من انهيارات ثلجية.