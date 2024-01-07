الناخبون في بنغلاديش يدلون بأصواتهم وسط توتر أمني ومقاطعة المعارضة

بقلم: يورونيوز

بدأ الناخبون في بنغلاديش الإدلاء بأصواتهم الأحد، مع افتتاح مراكز الاقتراع في انتخابات قاطعها حزب المعارضة الرئيسي وسبقتها احتجاجات كبيرة وأعمال عنف على مدى الأيام السابقة.

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يمهد انسحاب المعارضة الطريق أمام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه للفوز بولاية رابعة على التوالي.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 18 هجوم حرق متعمد في جميع أنحاء البلاد منذ وقت متأخر من يوم الجمعة، استهدفت 10 منها مراكز الاقتراع.

وقتل الجمعة أربعة أشخاص في حريق متعمد في قطار ركاب كان متوجهًا إلى العاصمة دكا، ما أدى إلى تفاقم التوترات قبل الانتخابات البرلمانية، التي انسحب منها حزب بنغلاديش الوطني المعارض وبعض الأحزاب المتحالفة معه.

رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة تدلي بصوتها AP Photo

وشابت الحملات الانتخابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 169 مليون نسمة أعمال عنف حيث قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في الأشهر الأخيرة. وصلت الأعمال العدائية إلى نقطة الغليان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن شهدت مسيرة حاشدة نظمها الحزب الوطني البنغالي في دكا اشتباكات مع الشرطة.

أعتقلت الشرطة يوم السبت، سبعة أشخاص ينتمون إلى الحزب الوطني البنغالي المعارض وجناح الشباب التابع له، بتهمة التورط في الهجوم على قطار الركاب.