"أوقفوا تسليح إسرائيل".. مظاهرة حاشدة تغلق جسراً أمام البرلمان البريطاني

بقلم: يورونيوز

في تحرك تضامني جديد في لندن مع أهالي قطاع غزة، أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين اليوم السبت، طرقًا خارج البرلمان البريطاني، مطالبين بوقف فوري للحرب.

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وقد حمل هذا الحدث، الذي تميز ببحر من الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤثرة، نداءً جماعياً من أجل السلام ودعوة عاجلة لوقف االحرب.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا الوصول إلى جسر ويسمنستر حيث خططوا لرفع لافتات كتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا قصف غزة".

وشغل المحتجون الطرق المحيطة بالمنطقة بعد عدم تمكنهم من الوصول إلى الجسر بشكل كامل، وقالت الشرطة إنها فرضت أمراً قانونياً يحدد الأماكن التي يسمح فيها بتنظيم احتجاجات، وأضافت أن من يرفض الامتثال لأمر المغادرة سيتم اعتقاله.

وتشهد لندن، مظاهرات متكررة وأحياناً كبيرة تطالب بوقف الحرب على غزة، وتعتبر هذه المسيرة أصغر من المسيرات الحاشدة السابقة، وتأتي قبل يومين من عودة البرلمان البريطاني للعمل، بعد عطلة عيد الميلاد. ويهدف الاحتجاج إلى دفع السياسيين لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

ورغم أن المسيرات السابقة لحملة التضامن مع فلسطين كانت سلمية بشكل عام، فإنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب جرائم، ومن بينها إظهار الدعم لحماس، التي تصنفها بريطانيا منظمة إرهابية، أو حمل لافتات تحمل شعارات مسيئة.