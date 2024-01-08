EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: أثناء تأديته الرياضة.. ماكرون يطلب من الفرنسيين عبر إنستغرام ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة يوميا

صورة مأخوذة من مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
صورة مأخوذة من مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Copyright Elysée
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

دعا ماكرون في مقطع فيديو مسجل فيما يشبه مساحة في صالة ألعاب رياضية وهو يرتدي ملابس رياضية، مواطنيه إلى ممارسة "30 دقيقة على الأقل من الرياضة يوميًا".

اعلان

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى المواطنين، قبل 200 يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.

وقال ماكرون، في رسالة عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه 3.3 مليون شخص: "ستستضيف فرنسا الألعاب الأقل انبعاثًا للكربون في التاريخ، بما يتماشى مع اتفاقيات باريس (2015)".

ودعا ماكرون في مقطع فيديو مسجل فيما يشبه مساحة في صالة ألعاب رياضية لتدريب الملاكمة وهو يرتدي ملابس رياضية، مواطنيه إلى ممارسة "30 دقيقة على الأقل من الرياضة يوميًا".

وأضاف: "آمل أن تزيد المدة إذا استطعتم، ولكن على الأقل 30 دقيقة، لأنها مفيدة للصحة وللكثير من النواحي. وطريقة لإدراج الألعاب في روتيننا اليومي."

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تغطية خاصة| مرحلة ثالثة من الحرب تبدأ قريبا وبلينكن سيناقش تفاصيلها في تل أبيب

شاهد: الأوكرانيون يتحدون الصقيع ويغطسون في نهر دنيبرو المتجمد احتفالاً بعيد الغطاس

ماكرون يقترح إضفاء لمسة عصرية على كاتدرائية نوتردام ويثير سخط الفرنسيين

فرنسا إيمانويل ماكرون اللجنة الأولمبية الدولية