فيديو: أثناء تأديته الرياضة.. ماكرون يطلب من الفرنسيين عبر إنستغرام ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة يوميا

بقلم: يورونيوز

دعا ماكرون في مقطع فيديو مسجل فيما يشبه مساحة في صالة ألعاب رياضية وهو يرتدي ملابس رياضية، مواطنيه إلى ممارسة "30 دقيقة على الأقل من الرياضة يوميًا".

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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى المواطنين، قبل 200 يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.

وقال ماكرون، في رسالة عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه 3.3 مليون شخص: "ستستضيف فرنسا الألعاب الأقل انبعاثًا للكربون في التاريخ، بما يتماشى مع اتفاقيات باريس (2015)".

ودعا ماكرون في مقطع فيديو مسجل فيما يشبه مساحة في صالة ألعاب رياضية لتدريب الملاكمة وهو يرتدي ملابس رياضية، مواطنيه إلى ممارسة "30 دقيقة على الأقل من الرياضة يوميًا".

وأضاف: "آمل أن تزيد المدة إذا استطعتم، ولكن على الأقل 30 دقيقة، لأنها مفيدة للصحة وللكثير من النواحي. وطريقة لإدراج الألعاب في روتيننا اليومي."