بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم الـ94 من الحرب بنفس الوتيرة، رغم المطالبات الدولية الداعية إلى ووقف الحرب وتجنب استهداف المدنيين.

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هذه الدعوات انضمت إليها أخيرا ألمانيا، التي دعت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها إلى بذل جهود أكبر لحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 22 ألفا و835، والمصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب.

أليكم آخر التطورات المتعلقة بالحرب في غزة

مقتل 73 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

قالت وزارة الصحة في غزة إن 73 فلسطينيا قتلوا وأصيب 99 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية والغارات الجوية في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إسرائيليون يحتجون أمام الكنيست ويطالبون الحكومة بالاستقالة

تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام الكنيست، مطالبين حكومة نتنياهو بالاستقالة وإجراء انتخابات جديدة.

وأغلق المحتجون مدخل البناية بعد جلوسهم على الأرض قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الاعتصام بالقوة.

مسيّرة إسرائيلية تقصف ساحة مستشفى غزة الأوروبي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي استهدف ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خانيونس، عبر مسيّرة.

وأضافت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة عنيفة من الغارات على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

مقتل 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 18 شخصًا قتلوا خلال الساعات الماضية بعد قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في دير البلح.

الرئيس الكولومبي على موقع أكس "108 صحفيين قتلوا في غزة"

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن 108 صحفيين قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

ونشر غوستاف على موقع أكس، صورة لآخر منشور للصحفي حمزة الدحدوح الذي قتل مع الصحفي مصطفى ثريا الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للصحفيين.

يذكر أن الرئيس الكولومبي من أشد المنتقدين للحرب في غزة، ووصف سابقًا هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع بـ"الممارسات النازية".

بلينكن يزور الإمارات والسعودية في جولته الشرق أوسطية

سيعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق اليوم (الاثنين)، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، حيث يواصل جولته في الشرق الأوسط لمناقشة الحرب في غزة وتداعياتها، وتجنب توسع الحرب في المنطقة.