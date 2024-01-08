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مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 في هجمات روسية على وسط وغرب أوكرانيا

خدمات الطوارئ تنشر مقطع فيديو يظهر رجلا يتلقى المساعدة اللازمة بعد تضرر منزله في زميف الأوكرانية
خدمات الطوارئ تنشر مقطع فيديو يظهر رجلا يتلقى المساعدة اللازمة بعد تضرر منزله في زميف الأوكرانية Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
بقلم:  يورونيوز
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وعدت موسكو بالرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرًا مدينة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا، وهو أكبر عدد من القتلى المدنيين في روسيا منذ اندلاع الحرب.

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شهدت أوكرانيا هجمات صاروخية روسية قوية في ساعات الصباح المبكرة من يوم الاثنين، استهدفت مناطق في الشرق بالقرب من خطوط المواجهة، بالإضافة إلى أجزاء وسط وغرب البلاد. نتج عن ذلك مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين.

وأفاد رئيس بلدية خاركوف، إيهور تيريخوف، بأن أربعة صواريخ على الأقل قد تسببت في أضرار في خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، وأسفرت عن إصابة شخص واحد.

وأكد أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، أن هناك شخصين أصيبا وشخصين آخرين علقا تحت الأنقاض جراء الضربة التي استهدفت قرية زميف.

وشاركت خدمات الطوارئ مقطع فيديو يظهر رجلا يتلقى المساعدة اللازمة بعد تضرر منزله في زميف.

ووعدت موسكو بالرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرًا مدينة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا، وهو أكبر عدد من القتلى المدنيين في روسيا منذ اندلاع الحرب.

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