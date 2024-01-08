EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"وباء التسريبات".. نتنياهو يُطالب بإخضاع كبار المسؤولين لاختبار "كشف الكذب"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بإخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب.

اعلان

وفي كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو، الأمر أصبح لا يطاق".

وأعلن أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب، وعزا قراره إلى أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وأوعز نتنياهو  لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، للترويج لمشروع قانون "كشف الكذب" الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار "كشف الكذب" الدوري.

وتأتي تصريحات نتنياهو، في أعقاب تسريب جلسة للكابنيت الخميس الماضي، وشهدت هجوماً من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان "هرتسي هاليفي"، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.​​​​​​​

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: كاميرات المراقبة ترصد هجوم دهس بسيارة شمال القدس ومقتل طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي

شاهد: وسط احتفالات صاخبة وترانيم.. جورجيا تحيي عيد الميلاد بمواكب "أليلو" التقليدية

بلينكن يؤكد رفض أمريكا نزوح الفلسطينيين ويحذر من امتداد النزاع إلى المنطقة برمتها

حكومة قطاع غزة جدل بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني