شاهد: إنقاذ عائلة مع دليلين بقوا محاصرين ليلتين داخل كهف في سلوفينيا

بقلم: يورونيوز

الكهوف التي يبلغ طولها 8 كيلومترات تضم سلسلة من البحيرات في لون الزمرد تحت الأرض، ولا يمكن الدخول إليها إلا على متن قوارب وطوافات وبمرافقة مرشد.

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كان الأمل يدفع رجال الإنقاذ السلوفينيين لإخراج خمسة أشخاص، حوصروا داخل كهف لأكثر من يومين بسبب ارتفاع منسوب المياه داخله.

فقد حوصرت عائلة من ثلاثة أفراد مع دليلين سياحيين في كهف "كريزنا جاما" جنوب غربي البلاد منذ يوم السبت، إثر هطول أمطار غزيرة ارتفع معها مستوى المياه داخل الكهف بسرعة. وبحلول يوم الإثنين انخفض منسوب المياه، ما زاد الآمال بإخراج المجموعة.

وتوجه فريق مكون من ستة غطاسين باتجاه المجموعة المحاصرة، التي وجدوها في مساحة جافة على بعد نحو كيلومترين داخل الكهف. وتمثلت خطة الإنقاذ في مرافقة أفراد المجموعة على متن قارب بمرافقة الغواصين إلى خارج الكهف.

وقال عناصر فريق الإنقاذ إن أفراد المجموعة في حالة جيدة، على الرغْم من بقائهم ليلتين داخل الكهف، حيث بلغت درجة الحرارة 6 درجات وحيث كانت الرؤية ضعيفة.

وقال رئيس فرق الغواصين بشأن عناصر المجموعة: "جميعهم بخير...إنهم يتبادلون الحديث، وأحدهم مشتاق للسجائر".

وتشتهر سلوفينيا بوجود أكثر من 14 ألف كهف على أراضيها، ويعد كريزنا جاما رابع أكبر نظام بيئي معروف تحت الأرض في العالم.