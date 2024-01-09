شاهد: حزب الله ينشر فيديو يقول إنه لاستهداف دبابة إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قال حزب الله في بيان إن هجومه الصاروخي هو "رد أولي" لاغتيال القيادي العسكري وسام الطويل وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

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نشرت جماعة حزب الله اللبنانية، الثلاثاء، فيديو لما قالت إنه استهداف دبابة ميركافا الإسرائيلية بصاروخ أطلق من جنوب لبنان.

وأضاف الحزب أنه استهدف قوات عسكرية إسرائيلية، من بينها رويسات العلم وحدب البستان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "طائرة معادية سقطت في قاعدة" تابعة له في شمال إسرائيل، "من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".

وشيّع حزب الله الثلاثاء القيادي الطويل بعد مقتله بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في خربة سلم.

ويعدّ الطويل القيادي العسكري الأبرز في حزب الله الذي يُقتل بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل بعيد اندلاع الحرب في غزة.

وتتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل و حزب الله على الحدود الشمالية منذ أيام، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى تل أبيب، في جولة تعتبر الرابعة له منذ بدء الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.