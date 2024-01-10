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احتجاجًا على زيارة بلينكن.. فلسطينيون يتظاهرون وسط رام الله

المظاهرة في رام الله
المظاهرة في رام الله Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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حاول المشاركون الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية تزامنًا مع عقد لقاء مقرر بين بلينكن والقيادة الفلسطينية.

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نظم عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، مسيرة احتجاجية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وانطلقت المسيرة من ميدان المنارة وسط رام الله وجابت عدة شوارع، حيث رفع المشاركون لافتات، وهتفوا بشعارات جميعها تندد بالدور الأميركي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحاول المشاركون الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية تزامنًا مع عقد لقاء مقرر بين بلينكن والقيادة الفلسطينية، غير أن الأمن أغلق محيط المكان.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بلينكن رام الله قادمًا من مدينة القدس بعد لقائه عددا من المسؤولين في إسرائيل.

ويعقد بلينكن في رام الله اجتماعًا مع الرئيس محمود عباس وعدد من قيادات السلطة الفلسطينية.

المصادر الإضافية • أ ب

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