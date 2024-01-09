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شاهد: أب يحمل ما تبقى من ابنته أثناء توديعه 7 من أفراد عائلته في قطاع غزة

العلم الفلسطيني يرفرف فوق المباني المدمرة في جباليا، قطاع غزة.
العلم الفلسطيني يرفرف فوق المباني المدمرة في جباليا، قطاع غزة. Copyright Anja Niedringhaus/AP2009
بقلم:  يورونيوز
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طبيب الأسنان الفلسطيني جمال نعيم فقد سبعة أفراد من عائلته خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح في قطاع غزة.

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على عدة مناطق متفرقة من القطاع وخاصة في الجنوب، ما أدى إلى مقتل 23 ألف فلسطيني وإصابة 59 ألف شخصا أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع. 

طبيب الأسنان الفلسطيني جمال نعيم فقد سبعة أفراد من عائلته خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح في قطاع غزة. 

وقال نعيم لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "في الساعة 11 مساءً، تم قصف المنزل. أصابوا الغرفة التي كانت فيها بناتي. استشهدت أمي وبناتي الثلاث وأحفادي الثلاثة. هذه الدكتورة شيماء، 27 عامًا. هذا ما تبقى منها فقط جلد رأسها وشعرها، لم نجد غير ذلك".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إن "قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للعيش"، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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