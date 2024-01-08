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وزير الدفاع الإسرائيلي: الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت Copyright Jacquelyn Martin/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل لا تخشى خوض حرب ضد حزب الله، محذرا من عواقب ذلك على لبنان.

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وحذر غالانت في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، من أن الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت.

وعلى الرغم من أن إسرائيل قالت في أكثر من مناسبة إن الأولوية ليست في فتح جبهة مع حزب الله، إلا أن غالانت أكد إن "80 ألف إسرائيلي بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بأمان"، وبالتالي إذا فشلت كل الطرق الأخرى، "فنحن على استعداد للتضحية".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشن حربًا شاملة على حزب الله في لبنان من أجل الحفاظ على مكانه السياسي الذي بدأ بالتأرجح خاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل.

ويشن حزب الله هجمات شبه يومية على مواقع في شمال إسرائيل، ويرد الجيش الإسرائيلي عن طريق غارات جوية ومدفعية على القرى اللبنانية الحدودية.

المصادر الإضافية • وكالات

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