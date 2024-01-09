بقلم: يورونيوز

واصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ95، مكثفًا هجماته على خانيونس خاصة في الأحياء الجنوبية الشرقية من المدينة.

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سياسيًا، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل مساء الاثنين، ضمن جولة شملت عدة دول في الشرق الأوسط، كما وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة من أجل إعادة المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن والأسرى لدى حماس.

حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة الثلاثة وعشرين ألفا منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

نظرة على أحداث اليوم السابق

أليكم آخر تطورات الحرب في غزة

بنقاط.. أبرز ما تحتاج إلى معرفته مع دخول الحرب يومها الـ95

الطيران الإسرائيلي يقصف بلدة كفركلا جنوبي لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة "الطيران الحربي المعادي أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة. ويقوم العدو بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة."

مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة جنود قتلوا في القتال في قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 180.

وفد إسرائيلي يصل القاهرة لتجديد محادثات إطلاق سراح الرهائن

وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتجديد المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، بحسب صحيفة العربي الجديد المملوكة لقطر ومقرها لندن.

إصابة 9 أشخاص في قصف إسرائيلي بمسيّرة على مخيم طولكرم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 9 فلسطينيين أصيبوا بشظايا نتيجة قصف بطائرة مسيرة منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

بلينكن يتحدث مع المنسق الجديد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة حول تسهيل المساعدات الإنسانية للجزء الشمالي من قطاع غزة، بحسب وزارة الخارجية.

وشدد بلينكن وسيغريد كاغ، كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على أهمية تعزيز آلية التنسيق لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وتسهيل المساعدات للجزء الشمالي من قطاع غزة لتمكين عودة النازحين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان.