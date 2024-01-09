مداهمات واعتقالات.. إسرائيل تكثف حملاتها في الضفة الغربية المحتلة رغم التحذيرات الدولية من العواقب

بقلم: يورونيوز

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء مدينة ومخيم طولكرم وكفر اللبد، وكذلك مدينة رام الله، ووقعت مواجهات مع مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

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تصعد القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع استمرار الحرب الدامية التي تخوضها في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الخامس والتسعين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ ساعات تشهد مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، مواجهات إذ كثفت القوات الإسرائيلية حملاتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نفذت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء حملة اقتحامات من مخيم عسكر لتصل إلى مخيم بلاطة في نابلس، ووردت معلومات عن وقوع اشتباكات بينها وبين شبان فلسطينيين، تخللها إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية.

وأعلن الهلال الأحمر، "إصابة شابين بالرصاص بالقدم خلال مواجهات وقعت في مخيم عسكر القديم شرق نابلس".

وذكرت وكالة وفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الثلاثاء مدينة ومخيم طولكرم وكفر اللبد، وكذلك مدينة رام الله، ووقعت مواجهات.

وفي طولكرم، نفذت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بدخول المحافظة بمساندة الجرافات واقتحام المنازل وتفتيشها، بالإضافة إلى تمركز القناصة في بعض المباني في طولكرم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي عنبتا وبيت ليد في الجانب الشرقي من طولكرم، وذلك وسط إطلاق نار وعمليات تفتيش وتمشيط.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان، أنه تم التعامل مع 9 حالات إصابة بالشظايا نتيجة قصف منزل في مخيم طولكرم، ومن بين الإصابات كان هناك حالة تم احتجازها من قبل الجيش ومن ثم تم الإفراج عنها، وتم نقلها إلى المستشفى.

ودخلت القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم بعد ساعات من تنفيذ قوة خاصة عملية مداهمة في ضاحية اكتابا وتحديدا في شارع مسجد القيسي. وقامت بمحاصرة أحد المنازل وقتلت ثلاثة شبان، وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).

ويظهر مشهد متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مركبة عسكرية إسرائيلية، وهي تدهس على جثمان أحد الشباب قبل انسحاب الجنود من المنطقة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن إضراب شامل يوم الثلاثاء تكريماً لأرواح الشباب الثلاثة الذين فقدوا حياتهم برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفي محافظة الخليل، قامت قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي باقتحام بلدة بني نعيم وداهمت منزل الأسير محمد مناصرة، المعتقل مع نجله منذ أسبوعين.

وأجرت عمليات "تفتيش وتخريب"، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية كانت القوات تبحث عن نجل مناصرة الثاني.

ولم تسلم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل من حملة المداهمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية. فقد قامت القوات بإقتحام المدينة وتنفيذ عمليات تفتيش في منازل وأراضي الفلسطينيين.