إسرائيل تمهّد لإغلاق كل المعابر البرية في قطاع غزة بعد شكوك لعمليات تهريب للأسرى

بقلم: يورونيوز

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء نقلا عن الجانب المصري قلق إسرائيل حيال استمرار لعمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

اعلان

وأوضح المصدر المصري وفقا للأخبار إن "الجيش الإسرائيلي لم يعد يثق بأحد" إضافة لوجود شكوك إسرائيلية بإمكانية تهريب الأسرى وقيادة حركة حماس عبر الأنفاق إلى خارج قطاع غزة تمهيدا لنقلهم فيما بعد إلى إيران أو لبنان.

وأضافت الصحيفة بناء على معلومات حصلت عليها ان هناك تكثيفا للنشاط الاستخباراتي الإسرائيلي في صحراء سيناء وفي السودان وليبيا.

وكانت المخابرات المصرية قد أبدت استعدادها للتعاون مع الجانب الإسرائيلي بالرغم من تأكيدها عدم وجود أي نشاط لحركة حماس في المنطقة الحدودية أو الأراضي المصرية.

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل موافقتها الأولية، لخطة قبرصية تسعى لإنشاء ممر إنساني بين جزيرة قبرص وميناء غزة تحت رعاية وإشراف بريطاني وذلك كبديل عن كل المعابر البرية لقطاع غزة.

ورفضت إسرائيل نقل بضائع جديدة إلى المتاجر والمحلات في قطاع غزة معتبرة أن حركة حماس تستفيد من عائدات البضائع وتقوية سيطرتها على القطاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أعلن عن موافقة إسرائيلية بدخول بعثة أممية إلى شمال قطاع غزة تمهيداً لعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم الثلاثاء. ويتوقع توفير خيم تسمح لحوالى 800 ألف نازح بالعودة إلى بيوتهم المدمرة بشكل جزئي وفق خطة تشمل إعادة تشغيل المخابز ومضخات المياه، والمراكز الطبية قبل تفعيل الخدمات الطبية في مجمع الشفاء في القطاع المدمّر.