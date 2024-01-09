العشرات يحتشدون أمام مقر لقاء بلينكن وهرتسوغ في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

احتشد عشرات المتظاهرين الثلاثاء، خارج أحد الفنادق في تل أبيب، حيث كان يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، للمطالبة بتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تسهيل عملية إطلاق الأسرى.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا خارج فندق ديفيد كمبينسكي ومن بينهم عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، صور الرهائن وعلت أصواتهم، مرددين عبارة "أعيدوهم إلى بلادهم الآن".

ويزور بلينكن الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل وبدء الحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية في قطاع غزة.

وبعد لقائه هرتسوغ، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يلتقي الكابينيت الإسرائيلي عصر اليوم.

وتهدف زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط إلى تهدئة الأوضاع والحد من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس واتساع رقعة الحرب في المنطقة.