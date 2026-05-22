Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

هولندا تحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها “غير قانونية”

رئيس الوزراء الهولندي روبن جيتن يحصل على قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا، قبرص، يوم الجمعة 24 أبريل 2026.
رئيس الوزراء الهولندي روبن جيتن يحصل على قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا، قبرص، يوم الجمعة 24 أبريل 2026. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Hassan Haidar & يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلنت هولندا حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

أقرت الحكومة الهولندية إجراءات جديدة تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تأتي انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وسط دعوات أوروبية لاتخاذ مواقف مماثلة.

اعلان
اعلان

وأعلن وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، أن مجلس الوزراء وافق على حظر التجارة بالبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي وصفها بـ"غير القانونية"، مؤكدًا أن بلاده لا تريد أن تكون جزءًا من "استمرار هذا الوضع غير القانوني".

حظر يشمل الاستيراد والبيع والوساطة

وبحسب بيان حكومي، فإن العقوبات المقترحة لا تقتصر على منع استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات، بل تشمل أيضًا حظر شرائها أو بيعها، إضافة إلى منع تقديم خدمات الوساطة المتعلقة بها من قبل المواطنين الهولنديين أو الكيانات القانونية داخل هولندا وخارجها.

وأحالت الحكومة الهولندية مرسوم العقوبات المؤقت إلى مجلس الدولة لاتخاذ قرار عاجل بشأنه، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في منع "الأنشطة الاقتصادية الهولندية من الإسهام في إدامة وضع يتعارض مع القانون الدولي".

Related

استناد إلى قرار محكمة العدل الدولية

وأكد دسما، في تصريح عبر منصة إكس، أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني"، وأن هناك "ضمًا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مضيفًا أن هذا الواقع "يجب أن يتوقف".

كما اتهمت الحكومة الهولندية إسرائيل بمواصلة توسيع المستوطنات وتصعيد عنف المستوطنين، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى "تدهور مستمر في الوضع" ويجعل حل الدولتين "أكثر بعدًا".

دعوة أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة

وشدد الوزير الهولندي على أن القرار يمثل "إشارة قوية إلى إسرائيل"، مضيفًا أن بلاده ستواصل الضغط على الدول الأوروبية من أجل اتخاذ إجراءات مشابهة.

وقال: "لهذا السبب نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

روته: أعضاء الناتو غير مستعدين لوجود الحلف من دون الولايات المتحدة

إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف توسيع الاستيطان بالضفة

إسبانيا تسمح للمخالطين السلبيين لهانتافيروس بقضاء آخر 14 يوما في المنازل