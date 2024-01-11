القضاء يحقق في الملف.. منظمة أمريكية تعنى بحقوق المستهلك: مصادر قهوة ستاربكس "لا أخلاقية"

بقلم: يورونيوز

رفعت مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة ستاربكس، قائلة إن ادعاء الشركة بأن القهوة التي تروجها في محلاتها متأتية من مصادر تحترم الأسس الأخلاقية للعمل، "إنما هو ادعاء كاذب ومضلل".

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ذكرت الرابطة الوطنية لللمستهلكين في الولايات المتحدة تقارير إعلامية ترصد انتهاكات بحق المزارعين، الذين يزودون متاجر ستاربكس بالشاي والقهوة.

وقالت المجموعة إن "تلك الحالات تلقي بظلال من الشك على منتجات ستاربكس"، التي تقول إن الشركة ملتزمة 100% بمصادر القهوة المنتجة على أسس أخلاقية.

وقالت ستاربكس إنها على علم بالقضية، وإنها ستدافع عن نفسها ضد تلك الادعاءات. وكانت القضية رفعت في المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا.

حوادث متكررة

ومن بين الحوادث المذكورة في الدعوى، توجد قضية في عام 2022 التي أنقذت خلالها الشرطة 17 عاملًا (من بينهم 3 مراهقين) من مزرعة للقهوة في البرازيل، حيث عملوا في الهواء الطلق دون استخدام معدات واقية، ورفعوا أكياسًا للقهوة تزن الواحدة منها 65 كيلوغرامًا.

وقامت "ريبوتر برازيل" بتغطية القضية، وهي مجموعة من الصحافيين كانت تحقق بشأن حقوق العمال والمسائل البيئية.

من جانبها أفادت ستاربكس بأنه ليس لديها معلومات بخصوص هذه القضية، قائلة إنها تأخذ تلك الادعاءات على محمل الجد، وإنها تعمل بنشاط مع المزارع كي تلتزم بمعايير الشركة.

وذكرت القضية أيضًا تقريرًا صدر عام 2023 لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف حينها عن "ازدياد الاعتداءات الجنسية وظروف العمل الشاقة في مزرعة شاي جيمس فنلي في كينيا". وكان جيمس فنلي مزودًا لستاربكس في ذلك الوقت، لكن ستاربكس قالت أمس إنها لم تعد تشتري الشاي من تلك المزرعة.

وتشتري ستاربكس حوالي 3% من القهوة في العالم، وتقول إنها تعمل مع نحو 400 ألف مزارع في أكثر من 30 دولة.

وكانت ستاربكس طورت دليلًا توجيهيًا أخلاقيًا لمصادرها سنة 2004، وتستخدم أطرافًا ثالثة للتحقق من تلبية مزوديها لتلك الشروط.

وتقول الشركة إنها لا تتسامح مطلقًا مع تشغيل الأطفال، وتطالب المزارعين بتوفير بيئة سليمة وعادلة وإنسانية.

ولكن الرابطة الوطنية للمستهلكين قالت إن ستاربكس تضلل المستهلكين، من خلال أن عدم الكشف عن برنامج الترخيص الخاص بها لا يضمن المصادر الأخلاقية.