رغم حملات المقاطعة والاضطرابات في الشرق الأوسط.. شركات الوجبات السريعة تتطلع إلى تحقيق نمو عالمي

بقلم: يورونيوز

تسعى شركات الوجبات السريعة الأمريكية إلى تحقيق نمو عالمي بوتيرة سريعة، ولكن الاضطرابات في الشرق الأوسط قد تعرقل جهودها.

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يعتبر السوق الأمريكي ميدانا خصبا للمنافسة في مجال الوجبات السريعة، مما يجعل الأسواق الأجنبية مغرية بشكل خاص كأهداف للنمو.

وتعد شركات مثل يام براندز، وماكدونالدز وستاربكس من الشركات العالمية التي تعمل على توسيع نطاق انتشارها العالمي بسرعة.

وأعلنت شركة Yum Brands يام براندز الأربعاء، أنها بصدد افتتاح مواقع جديدة بمعدل مكان كل ساعتين، بعد أن أضافت 2,140 فرعًا لكنتاكي، و832 فرعًا لبيتزا هت، و346 فرعًا لتاكو بيلز عام 2023.

وتتوقع الشركة أن يتجاوز عدد فروعها الإجمالي إلى 60,000 مطعم بحلول نهاية عام 2024.

وقالت سلسلة ماكدونالدز في ديسمبر/كانون الأول، إنها تخطط لإضافة 10,000 فرع عبر العالم بحلول عام 2027، حيث تمتلك حاليًا حوالي 40,000 فرع.

وأعلنت ستاربكس في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تخطط لفتح 17,000 فرع بحلول عام 2030، ما سيزيد عدد فروعها العالمية إلى 55 ألفا.

وقال ديفيد جيبس، الرئيس التنفيذي لشركة Yum، للمستثمرين يوم الأربعاء في مؤتمر عبر الهاتف "نحن واثقون جدًا من وتيرة التطوير".

إلا أن الصراع في الشرق الأوسط وحملات المقاطعة بدأ يؤثر على مبيعات شركات يام، وماكدونالدز، وستاربكس، وفقًا لتصريحات مسؤولي هذه الشركات.

وتحقق مطاعم كنتاكي إيرادات تصل إلى حوالي 6% من مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط، بينما تحقق مطاعم بيتزا هت نسبة 5% في نفس السوق.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" كريس كيمبكزينسكي، إلى أن السلسلة تشهد تأثيرات متزايدة في الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا.

ويقول نيل سوندرز، المدير الإداري لشركة GlobalData، لموقع "أكسيوس"، إن "بعض المستهلكين يتجنبون شراء العلامات التجارية الأمريكية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل".

ويشير إلى أنه "بالرغم من ذلك، فإن الحقيقة هي أن الشرق الأوسط يسهم بنسبة ضئيلة من إيرادات وأرباح معظم العلامات التجارية، وبالتالي فإن تأثيره على الأرقام العالمية ليس بالقدر الملحوظ".

وأوضح سوندرز، أن الزيادة في أسعار الوجبات أدى إلى ابتعاد بعض الزبائن الدوليين، ما يزيد من احتمال انتقال الظاهرة إلى مناطق أخرى، خصوصا إذا كانت تلك المناطق أو الدول تعاني من تباطؤ في وتيرة النمو.

ويؤثر انخفاض معنويات المستهلكين في الصين أيضًا على العلامات التجارية، حسبما لاحظ المسؤولون التنفيذيون في المكالمات.

ومن المقرر، أن تعلن شركة Restaurant Brands International، التي تشمل مطاعمها برجر كنج وبوبايز، عن أرباحها الثلاثاء المقبل.