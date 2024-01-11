EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: تظاهرة تونسية دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تونسيون يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات تضامنا مع الفلسطينيين
تونسيون يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات تضامنا مع الفلسطينيين Copyright Hassene Dridi/The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تجمع متظاهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التونسية، الخميس، للتعبير عن دعمهم لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها البلاد ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

اعلان

وحمل المتظاهرون لافتات تشكر جنوب أفريقيا على تحركها، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب".

وأعربت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن دعمها لموقف جنوب أفريقيا وسعيها لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت نائلة الزغلامي "أردنا أن نشكر جنوب أفريقيا عبر سفارتها في تونس على قيامها بما لم تفعله أي دولة عربية أو إسلامية".

وحثّ سفير جنوب أفريقيا موسى سيفوسزوي أموس ماسانغو، الذي دعا إلى الاحتجاج في تونس، على التضامن مع فلسطين لإنهاء الحرب.

وقال: "الفرق بين ما حدث من قبل وما يحدث الآن، هو أنه تم جمع أدلة تدين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويمكن استخدامها ضدهم".

وأعلنت الخارجية التونسية مشاركتها في الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هكذا تحذف مجموعات إسرائيلية المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي

شاهد: سباحون يغطسون في المياه الجليدية في مهرجان الشتاء بالصين

شاهد: مهرجان الزيتون الجبلي في تطاوين التونسية يحتفي بالتقاليد المحلية ويتضامن مع فلسطين

جنوب أفريقيا غزة حركة حماس تضامن تونس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني