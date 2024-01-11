شاهد: تظاهرة تونسية دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

بقلم: يورونيوز

تجمع متظاهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التونسية، الخميس، للتعبير عن دعمهم لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها البلاد ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

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وحمل المتظاهرون لافتات تشكر جنوب أفريقيا على تحركها، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب".

وأعربت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن دعمها لموقف جنوب أفريقيا وسعيها لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت نائلة الزغلامي "أردنا أن نشكر جنوب أفريقيا عبر سفارتها في تونس على قيامها بما لم تفعله أي دولة عربية أو إسلامية".

وحثّ سفير جنوب أفريقيا موسى سيفوسزوي أموس ماسانغو، الذي دعا إلى الاحتجاج في تونس، على التضامن مع فلسطين لإنهاء الحرب.

وقال: "الفرق بين ما حدث من قبل وما يحدث الآن، هو أنه تم جمع أدلة تدين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويمكن استخدامها ضدهم".

وأعلنت الخارجية التونسية مشاركتها في الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.