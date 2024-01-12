أشهر عازب في قارة آسيا.. أمير بروناي يدخل القفص الذهبي وحفل الزفاف يستمر لعشرة أيام

بقلم: يورونيوز

عبد المتين هو رابع الأولاد الذكور، وهو العاشر في ترتيب إخوته من أبناء وبنات السلطان حسن بلقية، أحد أغنى رجال العالم. وهو في في المركز السادس في ترتيب ولاية العرش لكنه اكتسب شهرة في السنوات الأخيرة وذلك خلال مرافقة والده في المهام الدبلوماسية.

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تزوج أمير بروناي،عبد المتين، أحد أكثر الشخصيات الملكية شعبية في آسيا والذي تعتبره الأوساط الإعلامية أحد أشهر العزاب في آسيا من خطيبته في حفل بهيج استمر لمدة 10 أيام.

وتزوج الأمير البالغ من العمر 32 عامًا، والذي كان يُطلق عليه ذات يوم أحد أكثر العزاب المؤهلين في آسيا، من أنيشا روسناه عيسى كاليبيتش، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، في حفل بدأ في الـ 7 يناير-كانون الثاني وينتهي الثلاثاء المقبل. وأقيمت المراسم في أحد المساجد يوم الخميس.

سلطان بروناي حسن البلقية، وهو يسكب زيتًا معطرًا على يدي العروسة AP/AP

وعبد المتين هو رابع الأولاد الذكور، وهو العاشر في ترتيب إخوته من أبناء وبنات السلطان حسن بلقية، أحد أغنى رجال العالم. وهو في في المركز السادس في ترتيب ولاية العرش لكنه اكتسب شهرة في السنوات الأخيرة وذلك خلال مرافقة والده في المهام الدبلوماسية.

وأظهرت صور لإدارة الإعلام في بروناي في الـ 10 يناير-كانون الثاني السلطان حسن بلقية، وهو يهنئ الأمير عبد المتين، في حفل البودرة الملكي في إستانا نور الإيمان، قبل زفافه إلى أنيشا روزناه، في بندر سيري بيجاوان.

زواج أمير بروناي AP/AP

وقد أعلن السلطان خطوبة نجله عبد المتين وأنيشا في أكتوبر-تشرين الأول الماضي. وأنيشا هي حفيدة المستشار الخاص للحاكم. الأمير عبد المتين، الذي يعشق رياضة البولو وهو طيار مروحية في سلاح الجو الملكي في بروناي، لديه 2.5 مليون متابع على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي. بينما اشارت تقارير إعلامية إلى أنّ أنيشا تمتلك علامة تجارية للأزياء وشركة سياحية.

وسيشهد حفل الزفاف الرئيسي يوم الأحد في القصر المؤلف من 1788 غرفة، حضور مجموعة من الشخصيات الملكية وكبار الشخصيات العالمية، إلى جانب عرض عبر العاصمة بندر سري بيغاوان.