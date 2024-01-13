عائلات مسحت من السجل المدني.. قصف إسرائيلي يودي بحياة 30 فلسطينيا في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قتل أكثر من 30 فلسطينيا، بينهم أطفال صغار، في غارتين جويتين إسرائيليتين ليلة السبت في قطاع غزة.

اعلان

أظهر مقطع فيديو قدمه قسم الدفاع المدني في غزة عمال الإنقاذ وهم يبحثون بين أنقاض منزل في مدينة غزة بواسطة مصباح يدوي في وقت مبكر من صباح السبت بعد أن تعرض لهجوم إسرائيلي.

وأظهرت اللقطات أنهم يحملون فتاة صغيرة ملفوفة ببطانيات مصابة بجروح في وجهها، وطفلين آخرين على الأقل يبدو أنهم ميتين.

وأدى الهجوم على المنزل الواقع في حي الدرج إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بسال.

جثامين عائلة واحدة قضت في القصف الإسرائيلي AP Photo

وأدى هجوم آخر بالقرب من مدينة رفح الجنوبية على الحدود المصرية إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، بينهم طفلان. وتم نقل جثث القتلى، ومعظمهم من عائلة نازحة من وسط غزة، إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة حيث شاهدهم مراسل وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 135 فلسطينيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في الحرب إلى 23843. ولا يفرق العدد بين المقاتلين والمدنيين، لكن الوزارة قالت إن نحو ثلثي القتلى من النساء والأطفال. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لجرحى الحرب تجاوز 60 ألفاً.