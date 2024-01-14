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شاهد: هليكوبتر تنقل المصابين إلى مستشفى شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي لحزب الله

نقل مصابين بالهليكوبتر
نقل مصابين بالهليكوبتر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أفاد الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين عبرت الحدود اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت النار على جنود إسرائيليين كانوا يقومون بدورية في منطقة هار دوف.

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قُتل إسرائيليان خلال هجوم صاروخي شمال إسرائيل، بعيد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي بقتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين عبروا من لبنان إلى إسرائيل في محاولة لتنفيذ هجوم مسلّح.

وقال مسعفون من خدمات الإنقاذ الإسرائيلية إن رجلا قتل في بلدة يوفال في شمال إسرائيل، بينما توفيت امرأة مسنة تم نقلها إلى المستشفى بعد وقت قصير من وصولها إلى المؤسسة الطبية.

وأكدت الدكتورة إينا روزنفيلد من مركز زيف الطبي: "وصلتنا رسالة بخصوص جرحى صاروخ أطلق على قرية يوفال. وقد استقبلنا امرأة مصابة تبلغ من العمر 76 عاماً وحالتها حرجة. قدمنا ​​الإنعاش القلبي-الرئوي ولسوء الحظ لم ننجح في إنقاذها".

وأضافت الدكتورة روزنفيلد أنّ "السيد البالغ من العمر 74 عاماً فحالته مستقرة"، في إشارة إلى شخص ثالث أصيب في الهجوم ونُقل إلى المستشفى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد ليلا أن مجموعة من المسلحين عبرت الحدود اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت النار على جنود إسرائيليين كانوا يقومون بدورية في منطقة هار دوف، الواقعة في شمال إسرائيل، على بعد حوالي 25 كيلومترا من شمال شرق موقع الهجوم الصاروخي، وقد تمكن الجنود من قتل ثلاثة مسلحين على الأقل.

المصادر الإضافية • أ ب

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