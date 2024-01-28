"نشر صورته وسلاح مصوب نحوه".. صحافي محسوب على حزب الله يهدد رئيس بلدية مرغليوت الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن هذا التهديد يأتي بعد سلسلة تهديدات تصل إلى دافيدي منذ أكثر من أسبوع عبر تطبيق الواتساب من رقم هاتف أجنبي.

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نشر مراسل قناة المنار الإخبارية التابعة لحزب الله، يوم السبت، صورة لمنزل إيتان دافيدي، رئيس بلدية مرغليوت، على الحدود مع لبنان، وبندقية مصوبة نحوه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن هذا التهديد يأتي بعد سلسلة تهديدات تصل إلى دافيدي منذ أكثر من أسبوع عبر تطبيق الواتساب من رقم هاتف أجنبي.

هذا ونقلت الصحيفة، أنه تم توجيه تهديدات مشابهة أيضًا لرئيس بلدية كريات شمونة ورؤساء المجالس الإقليمية في المطلة والجليل الأعلى وهضبة الجولان.

وتأتي هذه التهديدات بحسب الصحيفة العبرية، بعد تصريحات أدلى بها دافيدي في وسائل إعلام إسرائيلية، حيث أكد أن "سكان البلدات الحدودية الشمالية يطالبون الجيش الإسرائيلي والحكومة بطرد المنظمة الإرهابية من البلدات اللبنانية المتاخمة لإسرائيل".

كما دعا "إلى تدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة، الذي يستهدف يوميا بلدات الجليل وكذلك مواقع الجيش الإسرائيلي".

وفي الصورة التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع "إكس"، كتب مراسل "المنار" علي شعيب: "أهالي بلدة مركبا وحولا وميس الجبل بسلمو على "بغل" مستعمرة مرغليوت إيتان دفيدي الذي طالب بتدمير هذه البلدات".

ويظهر في الصورة سلاحًا موجهًا نحو المناطق الحدودية في شمال إسرائيل، وتظهر أيضًا صورة إيتان دفيدي، رئيس بلدية مرغليوت.

وصورة دافيدي التي ظهرت في المنشور مأخوذة من مقابلة أجراها مع القناة 14 العبرية. وردًا على تغريدة شعيب، قال دافيدي لموقع "واي نت" العبري: "يحاولون تخويفنا".

وأفاد بأنه أبلغ القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي بالحادث، ولم يتلق أي تعليمات خاصة: "لا أنوي التوقف عن المجيء إلى مرغليوت. إذا كان الجيش الإسرائيلي هنا، فنحن هنا أيضًا".

وأكد أنه "سيواصل قيادة الاحتجاجات في شمال البلاد. ويجب إبعاد الإرهابيين من القرى التي يهاجموننا منها. كما يجب تطهير هذه المناطق. لا ننوي التراجع عن المطالبة في تأمين أمننا في الشمال".