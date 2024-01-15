برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر المجاعة في غزة

بقلم: يورونيوز

الجميع في غزة يعانون من الجوع وكل يوم هو بحث يائس عن الطعام. غالبًا ما يمضي الناس طوال النهار والليل دون تناول الطعام. الكبار يعانون من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام.

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ووفقاً لأحدث البيانات، فإن خطر المجاعة يتزايد كل يوم حيث يحد الصراع من إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتاجين.

ويؤكد التقرير أن جميع سكان غزة - ما يقرب من 2.2 مليون شخص - يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المراحل 3-5).

ويواجه ربع سكان غزة – أكثر من نصف مليون شخص – مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. ويصنف هؤلاء الأشخاص على أنهم يعيشون في أقصى مرحلة من الجوع (التصنيف الدولي للبراءات 5)، وهم يتضورون جوعا. ويبلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة في غزة أربعة أضعاف عددهم في بقية أنحاء العالم مجتمعة (129,000).

ويقول يوسف أبو إسحاق أحد النازحين في مدينة رفح: "لقد تم قصف منزلي، وهربت إلى هنا دون أن أحضر معي أي شيء، ولا حتى المال. نحتاج إلى طعام وخبز وبطانيات. جئت إلى هنا دون ملابس احتياطية ودون أي شيء".

وتضيف النازحة نيفين قديح: "بنطلون ابني ممزق، ولا أستطيع شراء سروال جديد له. أذهب إلى السوق لشراء بنطلون، وأجد البنطلون" "السعر 50 أو 60 شيكل، وهو ما لا أستطيع تحمله. أما الطعام، فإن سعر كيس الدقيق 200 شيكل، ولا أستطيع شراءه. بعض الناس لديهم المال ويمكنهم الشراء، ولكن من أين سأحصل على المال؟".

الأطفال، وخاصة الصغار منهم، معرضون بشكل خاص لخطر الأمراض وسوء التغذية. مع تنقل العائلات المستمر، تتعطل الإجراءات الروتينية العادية لتغذية الأطفال، وغالبًا ما يكون الطعام المتوفر غير مناسب للأطفال.

ويؤدي النقص الحاد في المياه إلى تفاقم الأمور، بحيث يمكن أن تصبح نوبة الإسهال قاتلة عندما يصبح الأطفال أضعف. وفي الوقت نفسه، لا تحصل النساء الحوامل على ما يكفي من الطعام، مما سيؤثر على صحة أطفالهن عند ولادتهم.

ما يحققه برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى الآن ليس كافيا. يوضح سامر عبد الجابر، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين "إن الاحتياجات تتزايد بشكل أسرع مما نستطيع توفيره، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على جلب المزيد من الإمدادات، ونحتاج إلى الوصول الآمن إلى الناس في كل مكان في غزة وليس فقط أولئك القريبين من القطاع"

تبقى الطريقة الوحيدة لوقف الانزلاق السريع إلى المرض وسوء التغذية والمجاعة والموت هو إطلاق عملية إنسانية ضخمة، في ظروف يكون فيها الوصول آمنًا ومأمونًا. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار.