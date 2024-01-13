شاهد: "قاطعوا إسرائيل".. مظاهرة حاشدة في إندونيسيا للمطالبة بإيقاف الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف في العاصمة الإندونيسية، اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف الحرب على غزة.

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وانضم ما لا يقل عن 5000 شخص إلى المظاهرة أمام السفارة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في وسط مدينة جاكرتا، مطالبين بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وارتدى المتظاهرون، الذين نظمهم مجلس المنظمات الجماهيرية الإندونيسية، وهو منتدى إسلامي محافظ، اللونين الأسود والأبيض.

ولوحوا بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية، وحملوا لافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"وقف إطلاق النار الآن".

ولطالما كانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، داعماً قوياً للفلسطينيين، ولا تقيم البلاد علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.