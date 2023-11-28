رئيسا المخابرات الإسرائيلية والأميركية يجتمعان مع رئيس الوزراء القطري لبحث "المرحلة المقبلة" في غزة

بقلم: يورونيوز

يلتقي مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية الثلاثاء رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الزيارة.

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وقال المصدر شرط عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية المحادثات، لوكالة فرانس برس إن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (وليام بيرنز) ومدير الموساد (ديفيد بارنياع) يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني) للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل"، مشيرًا إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضًا.

وأوضح المصدر أن المسؤولَين الإسرائيلي والأميركي عقدا "سلسلة اجتماعات" بمبادرة الشيخ محمد بن عبدالرحمن "لمناقشة البنود المحتملة من اتفاق أبعد من تمديد (الهدنة) ليومين".

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة وسمح حتى الآن بالافراج عن 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.

تركيزنا الأساسي حاليًا، وأملنا، هو التوصل إلى هدنة مستدامة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من المفاوضات وفي نهاية المطاف إلى وضع حد... لهذه الحرب.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مدة الهدنة الأساسية، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، ما من شأنه السماح بالافراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلاً فلسطينياًَ إضافياً.

وأكد مصدر مقرب من حركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء تبادل قوائم تضم أسماء عشرة من الرهائن لدى الحركة الفلسطينية في مقابل 30 معتقلاً فلسطينياً في اليوم الخامس من الهدنة مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحافي في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "بلا شك أن خلال هذه الثماني والأربعين ساعة سيكون هناك عمل حثيث في إطار الوصول إلى تمديد هذه الهدنة وهذا يرتبط بشكل أساسي بتأكيد حركة حماس لإمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن".

وأوضح أن "تركيزنا الأساسي حاليًا، وأملنا، هو التوصل إلى هدنة مستدامة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من المفاوضات وفي نهاية المطاف إلى وضع حد... لهذه الحرب".

وأضاف "نحن نعمل بناء على ما لدينا. وما لدينا الآن هو بند في الاتفاق يسمح لنا بتمديد (الهدنة) لأيام، طالما أن حماس قادرة على ضمان إطلاق سراح ما لا يقل عن عشر رهائن".

وأوضح الأنصاري أن الهدنة مستمرّة مع الإفراج الثلاثاء والأربعاء عن 20 رهينة إضافية لدى حماس. وتابع "نأمل أن نحصل خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة على مزيد من المعلومات من حماس بشأن بقية الرهائن".

ولفت إلى أن "انتهاكات بسيطة" حدثت في الأيام الأخيرة "لم تضرّ بجوهر الاتفاق".

وقبل الاتفاق، أفرجت حماس عن أربع رهائن بوساطة قطرية، فيما حرّر الجيش الإسرائيلي رهينة خامسة وعُثر على جثّتَي أخريَين.

وتسبّب الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. واقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.