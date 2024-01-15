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أوكرانيا: إصابة أربعة أشخاص بعد تسجيل عملية إطلاق أكثر من مائة صاروخ في خيرسون

مبنى المدرسة المتضرر جراء القصف الروسي في منطقة خيرسون بأوكرانيا، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مبنى المدرسة المتضرر جراء القصف الروسي في منطقة خيرسون بأوكرانيا، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 Copyright AP/Ukraine's Kherson Regional Administration
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الروسي في 14 يناير، هجمات بالمدفعية على منطقة ستانيسلاف وخيرسون. تم استهداف مدن عديدة بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

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وفي قرية لفيف استهدفت طائرة مسيرة أرسلها الجيش الروسي سيارة للشرطة، ما أدى إلى إصابة شرطي يبلغ من العمر 50 عاماً وإلحاق أضرار بالمركبة. وفي شلياخوف، أصيب ضابط  بالغ من العمر 27 عاماً بكدمة نتيجة انفجار قنبلة جوية موجهة.

تعرض قسم الإطفاء في ستانيسلاف، منطقة خيرسون، لهجوم بطائرة بدون طيار انتحارية يديرها الجيش الروسي. أصيب أربعة من رجال الإنقاذ بجروح، وتم تشخيص إصابتهم بكدمات وإصابات متفجرة وإصابات دماغية. تلقوا العلاج الطبي.

وفي خيرسون، أدى قصف الجيش الروسي إلى إلحاق أضرار بمنازل ومتجر ومصنع لأغذية الأطفال. أفادت ناتاليا أنها سمعت الانفجارات بعد الساعة 11 مساءً.

في 15 كانون ثاني/ يناير 2024 ألقت القوات الروسية بواسطة طائرة مسيرة متفجرات على أحد سكان مدينة بيريسلاف في منطقة خيرسون.

ونتيجة لهجوم الطائرة بدون طيار، أصيبت مواطنة محلية تبلغ من العمر 54 عامًا في بيريسلاف بجروح في ظهرها وساقيها. وقد تلقت العلاج الطبي وستواصل الخضوع لمزيد من العلاج في العيادة الخارجية.

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