EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. العراق يدين قصفا للحرس الثوري الإيراني على أربيل خلف 4 قتلى وعدة جرحى

موقع الحادث بعد القصف
موقع الحادث بعد القصف Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدان العرق القصف الإيراني على أربيل حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرين إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على مواقع على بعد 40 كيلومتراً شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

اعلان

وقالت الخارجية العراقية :نستنكر وندين العدوان الإيراني على أربيل وقصف أماكن سكنية آمنة على حد تعبيرها. 

و قد قتل في القصف 4 أشخاص وقال مسؤولون محليون إن بعض المصابين لا يزالون في حالة حرجة جرّاء الهجوم الذي وقع مساء أمس الاثنين.

وكان الحرس الثوري قد أعلن أمس عبر قناته على تطبيق تليغرام إن الضربة التي نُفذت بإطلاق "عدد من الصواريخ البالستية" استهدفت "مقر التجسس التابع للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق".

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف".

وقال هيمن هورامي، النائب السابق لرئيس البرلمان الكردستاني في العراق، إن رجل الأعمال الكردي المعروف بيشراو دزيي، مالك مجموعة "فالكون" التي تدير عدة مشروعات في كردستان، قُتل خلال الهجوم.

وقال هورامي إن مجلس الأمن الكردستاني نشر بياناً يدين فيه الهجوم ويتهم إيران "باختلاق الأعذار" لتنفيذ ضربات في كردستان العراق.

وإضافة إلى كردستان فإن صواريخ الحرس الثوري الإيراني قد أصابت أيضا مواقع في شمال سوريا. 

وكثيرا ما استهدفت إيران مواقع في إقليم كردستان العراق، بحجة أن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للمتمردين الأكراد واحتضانها مراكز تجسس لإسرائيل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: بركان آيسلندا المرعب يبتلع المنازل ويحوّل بلدة غريندافيك إلى كتل من رماد

غليان في الضفة الغربية وكتائب "شهداء الأقصى" تعلن عن تشكيل مجلس عسكري موحّد لكل "فصائل المقاومة"

أوكرانيا: إصابة أربعة أشخاص بعد تسجيل عملية إطلاق أكثر من مائة صاروخ في خيرسون

الشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني كردستان إيران اربيل