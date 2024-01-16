بقلم: يورونيوز

أدان العرق القصف الإيراني على أربيل حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرين إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على مواقع على بعد 40 كيلومتراً شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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وقالت الخارجية العراقية :نستنكر وندين العدوان الإيراني على أربيل وقصف أماكن سكنية آمنة على حد تعبيرها.

و قد قتل في القصف 4 أشخاص وقال مسؤولون محليون إن بعض المصابين لا يزالون في حالة حرجة جرّاء الهجوم الذي وقع مساء أمس الاثنين.

وكان الحرس الثوري قد أعلن أمس عبر قناته على تطبيق تليغرام إن الضربة التي نُفذت بإطلاق "عدد من الصواريخ البالستية" استهدفت "مقر التجسس التابع للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق".

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف".

وقال هيمن هورامي، النائب السابق لرئيس البرلمان الكردستاني في العراق، إن رجل الأعمال الكردي المعروف بيشراو دزيي، مالك مجموعة "فالكون" التي تدير عدة مشروعات في كردستان، قُتل خلال الهجوم.

Tonight’s unjustifed attacks in Erbil by the IRGC targeted a civilian house. The owner of the House, Peshraw Dizaiy and 4 member of his family lost their lives. — Dr. Hemn Hawrami (@heminhawrami) January 15, 2024

وقال هورامي إن مجلس الأمن الكردستاني نشر بياناً يدين فيه الهجوم ويتهم إيران "باختلاق الأعذار" لتنفيذ ضربات في كردستان العراق.

وإضافة إلى كردستان فإن صواريخ الحرس الثوري الإيراني قد أصابت أيضا مواقع في شمال سوريا.

Kurdistan Region Security Council issued a statment. Explianed that tonights attacks by the IRGC on civilian locations in Erbil were by a number of ballestic missiles. 4 civilians confirmed martyered & 6 are injured . IRGC pretext is baseless and completely rejected. Erbil has… pic.twitter.com/rIdat30yis — Dr. Hemn Hawrami (@heminhawrami) January 15, 2024

وكثيرا ما استهدفت إيران مواقع في إقليم كردستان العراق، بحجة أن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للمتمردين الأكراد واحتضانها مراكز تجسس لإسرائيل.