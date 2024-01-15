شاهد: دمار كبير خلفه القصف الإسرائيلي في مخيم البريج في غزة

بقلم: يورونيوز

يظهر مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة وهو مدمر في لقطات جديدة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا يوم الأحد 14 يناير.

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تجاوز عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة 24 ألف شخص، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

نفذت الفصائل الفلسطينية هجومها (طوفان الأقصى)على غلاف غزة في 7 أكتوبر، وتقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة.

وتمت إعادة أكثر من 100 رهينة في هدنة قصيرة الأمد في نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة.

وفي آخر تحديثاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وصول المساعدات من الإمدادات الطبية والوقود والمياه ومعدات الصرف الصحي إلى شمال غزة، مُنع عدة مرات متتالية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول، وقال أيضا إن معدل رفض الحصول على المساعدة "يمثل تدهورا كبيرا" منذ بداية العام مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.