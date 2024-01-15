رئيس مجلس النواب الأمريكي: أي موظف حكومي يحتج على دعمنا لحليفتنا إسرائيل يستحق الطرد

بقلم: يورونيوز

كلام جونسون جاء ردا على تقارير تفيد بأن العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية ينوون الانسحاب يوم الثلاثاء للتعبير عن احتجاجهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الأحد إن الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في مسيرة للاحتجاج على سياسات الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالحرب بين حماس وإسرائيل "يستحقون الطرد".

وتعهد زعيم مجلس النواب بأنه سيعمل مع رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لبدء إجراءات تأديبية ضد أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات.

وقال جونسون في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، "إن أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل ويتجاهل مسؤوليته، ويسيء استخدام ثقة دافعي الضرائب.. يستحق الطرد".

كلام جونسون جاء ردا على تقارير تفيد بأن العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية ينوون الانسحاب يوم الثلاثاء للتعبير عن احتجاجهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق على تهديدات جونسون من من قبل النقابات العمالية فيما يتعلق بحقوق العمال في التعديل الأول وحماية التوظيف بموجب العقود المختلفة.