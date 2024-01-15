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عاجل. القناة "14" الإسرائيلية: مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها في عمليات دهس وطعن في مستوطنة "رعنانا"

الشرطة الإسرائيلي تحقق في حادث دهس
الشرطة الإسرائيلي تحقق في حادث دهس Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023.
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حوادث طعن ودهس اليوم الاثنين في عدة مواقع بمستوطنة رعنانا الإسرائيلية شمال مدينة تل أبيب.

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وقالت القناة "14" الإسرائيلية إن مستوطنة قد توفيت متأثرة بإصابتها في تلك العمليات.

وقالت المصادر نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال فلسطيني من مدينة الخليل بالضفة الغربية للاشتباه في بتنفيذه تلك العمليات.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به سرق ما مجموعه ثلاث سيارات استخدمها خلال الهجوم.

وكانت الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن سابقاً عن إصابة 19 شخصاً جرّاء تلك العمليات.

وأضافت المصادر بأن أحد المصابين في حالة حرجة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية القول: "في أعقاب حادث استثنائي وقع حاليا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأضاف بيان سابق للشرطة: "يُطلب من الجمهور توخي اليقظة والامتثال لتعليمات ضباط الشرطة".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إيرائيل" إن الشرطة لم تحدد بعد ما إذا كانت تلك الحوادث قد وقعت بدافع إرهابي أم لا.

وناشد رئيس بلدية رعنانا حاييم برويدا السكان بالبقاء داخل منازلهم، وقال لقناة 12 الإسرائيلية: "أطلب من السكان وأطفال المدارس عدم التجول في الشوارع والانتظار حتى تكون الصورة واضحة".

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