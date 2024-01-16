فيديو يوثق لحظة انقلاب حافلة في تركيا أسفر عن 9 قتلى و30 مصاباً

بقلم: يورونيوز

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، الثلاثاء، في حادث سير مروع على طريق سريع يصل بين مدينتي مرسين وأنطاليا جنوب تركيا.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية التركية الحافلة وهي تنحرف عن مسارها عند مخرج أنفاق في منطقة أيدنجيك بمدينة مرسين، ثم تصطدم بحاجز، قبل أن تنقلب فيما يبدو أنه سلسلة من التلال الصخرية.

وكانت الحافلة متجهة من منتجع مارماريس إلى ماردين أثناء هطول الأمطار، بحسب وكالة الأناضول، التي نقلت عن الركاب قولهم إن السائق كان يقود سيارته "بشكل سيء" و"سريع".

وهرعت فرق الإنقاذ ورجال الأمن إلى موقع الحادثة على الطريق السريع D-400، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بالمنطقة بواسطة سيارات الإسعاف، كما اتخذت فرق الشرطة والدرك إجراءات أمنية مكثفة. من جانبه أعلن وزير العدل يلماز تونش عن فتح تحقيق في الحادث.