EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو يوثق لحظة انقلاب حافلة في تركيا أسفر عن 9 قتلى و30 مصاباً

لحظة انقلاب الحافلة
لحظة انقلاب الحافلة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، الثلاثاء، في حادث سير مروع على طريق سريع يصل بين مدينتي مرسين وأنطاليا جنوب تركيا.

اعلان

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية التركية الحافلة وهي تنحرف عن مسارها عند مخرج أنفاق في منطقة أيدنجيك بمدينة مرسين، ثم تصطدم بحاجز، قبل أن تنقلب فيما يبدو أنه سلسلة من التلال الصخرية.

وكانت الحافلة متجهة من منتجع مارماريس إلى ماردين أثناء هطول الأمطار، بحسب وكالة الأناضول، التي نقلت عن الركاب قولهم إن السائق كان يقود سيارته "بشكل سيء" و"سريع".

وهرعت فرق الإنقاذ ورجال الأمن إلى موقع الحادثة على الطريق السريع D-400، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بالمنطقة بواسطة سيارات الإسعاف، كما اتخذت فرق الشرطة والدرك إجراءات أمنية مكثفة. من جانبه أعلن وزير العدل  يلماز تونش عن فتح تحقيق في الحادث.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اتهام وجيه أم ذريعة؟ القضاء الفرنسي يطلب سحب الجنسية من مغربي بسبب الخيانة الزوجية

شارةٌ تثير الجدل وتؤدي للحبس.. تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا وتتهمه بدعم الحرب على غزة

شاهد: أنقرة تشن غارات في العراق وسوريا بعد مقتل 9 جنود أتراك بهجوم على قاعدتهم شمال العراق

تركيا أمطار حادث حافلة الطقس