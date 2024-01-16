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إيران تقصف وتركيا تقصف أيضا.. أنقرة تشن هجمات على 23 هدفا في العراق وسوريا

آثار القصف التركي على محطة للكهرباء في محافظة الحسكة السورية. التاريخ: نوفمبر 2022
آثار القصف التركي على محطة للكهرباء في محافظة الحسكة السورية. التاريخ: نوفمبر 2022 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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دأبت أنقرة على شن هجمات ضد أهداف في سوريا والعراق تقول إنها معقل لعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور والذي أعلن التمرد على النظام المركزي في تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي

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أعلن وزارة الدفاع التركية أن قواتها أصابت 23 هدفا في كل من العراق وسوريا إثر الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة جنود أتراك في شمال العراق الأسبوع الماضي.

وأظهر فيديو نشر على منصة إكس طائرات حربية تركية وهي تقلع من مكان مجهول ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة جنود أتراك شمال العراق يأتي في أعقاب عملية سابقة قبل 3 أسابيع خلفت مقتل 12 جنديا تركيا في نفس المنطقة.  

وقد دأبت أنقرة على شن هجمات ضد أهداف كردية في سوريا والعراق تقول إنها معقل لعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور والذي أعلن التمرد على النظام المركزي في تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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