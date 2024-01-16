قلق في بروكسل من عودة ترامب.. مسؤول أوروبي يكشف: قال لنا إن أمريكا لن تهب لنجدة أوروبا إذا قامت حرب

بقلم: يورونيوز

كشف موقع بوليتيكو أن المفوض الأوروبي تييري بريتون قال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد إبان رئاسته أن واشنطن لن تتدخل لمساعدة أوروبا إذا قامت أي حرب.

اعلان

وقال بريتون إن تصريحات ترامب جاءت خلال اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين عام 2020 وقد كان لقاء شابه التوتر بحسب ما نقله الموقع المختص في الشؤون الأوروبية.

ويزعم بريتون أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لولاية جديدة قال إن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تقوده واشنطن، قال: "عليكم أن تفهموا أنه إذا تعرضت أوروبا لهجوم فلن نأتي أبدا لمساعدتكم ودعمكم".

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن سياسة الصناعة والتسليح إن ترامب أضاف: "بالمناسبة، لقد مات الناتو، وسوف نغادر، سوف نخرج من الناتو".

ووفقا لرواية بريتون التي نقلتها بوليتيكو، فقد وجه ترامب حديثه لفون دير لاين قائلا: "بالمناسبة، أنتم مدينون لي بمبلغ 400 مليار دولار، لأنكم لم تدفعوا، أيها الألمان، ما كان عليكم دفعه مقابل الدفاع".

وجائت تصريحات المفوض الأوروبي هذه خلال اجتماع بالبرلمان الأوروبي في بروكسل قبل عدة أيام من فوز ترامب بترشيح الجمهوريين له في ولاية أيوا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر - تشرين الثاني 2024.

وتسود بروكسل مخاوف بشأن احتمال عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

وكان بريتون قد حث الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدراته في الدفاع عن النفس وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، وطرح يوم الثلاثاء صندوقًا بقيمة 100 مليار يورو لزيادة إنتاج الأسلحة في أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي الفرنسي الجنسية عن ترامب: "لقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار كبير وقد يعود".

وأضاف: "لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، نعلم أننا نعتمد على أنفسنا بالطبع. نحن أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وجميعنا تقريبًا، بالطبع لدينا حلفاء، لكن ليس لدينا خيارات أخرى سوى زيادة هذه الركيزة بشكل كبير" حتى نكون نستعد لما قد يحدث".