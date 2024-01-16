شاهد: غارات إسرائيلية جديدة على خان يونس

بقلم: يورونيوز

شوهدت أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في سماء خان يونس جنوب قطاع غزة، في أعقاب غارات جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء، في الوقت الذي وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة.

اعلان

شوهدت أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في سماء خان يونس جنوب قطاع غزة، في أعقاب غارات جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء، في الوقت الذي وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة.

وجاءت الضربات بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يتوقع أن تنتهي العمليات العسكرية في جنوب غزة قريبا، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إن إسرائيل لا تزال تستهدف قادة حماس ويعتقد أنهم يختبئون في خان يونس، حيث تركز الهجوم في الأسابيع الأخيرة.

وبعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب الإسرائيلية، تقول السلطات الفلسطينية إن عدد القتلى في القطاع الساحلي تجاوز 24 ألف شخص.

وفي إسرائيل، أدى هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل حوالي 1200 شخص في غلاف غزة واحتجاز المسلحين نحو 250 آخرين كرهائن والعودة بهم إلى القطاع، وتم إطلاق سراح بعضهم خلال وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني.