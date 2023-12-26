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طفل يجلس قرب جثمان أحد افراد عائلته في خان يونس. 2023/12/26
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شاهد: فلسطينيون يشيعون جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي في خان يونس

أدت عائلات ضحايا القصف الإسرائيلي في خان يونس صلاة الجنازة، على جثامين أحبتها في مستشفى ناصر في خان يونس في القطاع غزة. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية قصفها للقطاع، موقعة عشرات الضحايا من القتلى والجرحى بين سكان القطاع.

أدت عائلات ضحايا القصف الإسرائيلي في خان يونس صلاة الجنازة، على جثامين أحبتها في مستشفى ناصر في خان يونس في القطاع غزة. يأتي ذلك في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية قصفها للقطاع، موقعة عشرات الضحايا من القتلى والجرحى بين سكان القطاع.

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