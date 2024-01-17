بقلم: يورونيوز

شاهد: حادث اصطدام طائرة خفيفة بعمود كهربائي واشتعال النار فيها يودي بحياة شخص

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أظهر شريط مصور التقط من نافذة مبنى لحظة اصدام طائرة خفيفة بعمود كهربائي واشتعال النار فيها، بالقرب من مدينة تالكا وسط التشيلي.

وأودى الحادث بحياة قائد الطائرة البالغ من العمر 58 عاما، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في مكان الحادث بجروح.

وأكدت شركة كوناف الوطنية للغابات أن الحادث وقع في محيط مطار بانغليمو الوطنية، شمالي مدينة تالكا. وقال مسئولون إن قائد الطائرة سولنس روبلز يمتلك خبرة واسعة في مجال مكافحة الحرائق.

وتحقق السلطات حاليا في الحادث، لتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذه المأساة.