ميسي يحصد جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم

بقلم: Euronews

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

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خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023، تفوق ميسي على النرويجي إرلين هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

ولم يتواجد ليو (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.

ولم تأخذ جائزة الرجال في الاعتبار كأس العالم التي انتهت منذ 13 شهراً، لكنها احتسبت الإنجازات التي تحققت بعد البطولة وحتى 20 أغسطس.

وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي، قبل أن ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين مع إنتر ميامي.

وتوج إرلين هالاند بالثلاثية مع مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، وكان هداف الدوري ودوري الأبطال.

وحقق هالاند الرقم القياسي في الموسم الماضي لعدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الممتاز، حيث سجل 36 هدفاً.

كما سجلهالاند 28 هدفاً في 36 مباراة في جميع مسابقات الأندية منذ كأس العالم وحتى نهاية موسم 2022-2023 في فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل 3 أهداف في مباراتين مع النرويج في يونيو.

أما مبابي فقد سجل ما يقارب هدفاً في كل مباراة في فترة التأهل لباريس سان جيرمان ثم لفرنسا في تصفيات بطولة أوروبا في مارس ويونيو.

وقد حقق الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وهو ما حققه أيضا ليونيل ميسي بعد كأس العالم الذي التقيا في مباراته النهائية، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ومنذ انطلاق جوائز فيفا بشكل مستقل تحت مسمى ذا بيست، فاز بها ميسي للمرة الثالثة، حيث توج بها في 2019 و2022، واحتل المركز الثاني في 2016 و2017 و2021، والثالث في 2020.