"جو الجزار.. أسلافك يتبرأون منك".. هكذا خاطبت نائبة أوروبية من إيرلندا الرئيس الأمريكي لدعمه إسرائيل

بقلم: يورونيوز

لم تكتف دالي بانتقاد بايدن فحسب، بل طالت كلماتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي اتهمتها هي أيضا بـ "التواطؤ مع إسرائيل"

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في تصريح جريء، وكلمات حادة، وجهت كلير دالي، النائبة الأوروبية عن بلدها إيرلندا، انتقادا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

ووصفت دالي التي اشتهرت بصراحتها، بايدن بـ "جو الجزار"، في إدانة واضحة للدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي وإدارته في الحرب الدائرة والدعم اللا محدود الذي يقدمه للدولة العبرية سياسيا وماديا وعسكريا.

وقالت دالي في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن "بايدن يدعي أن أصوله إيرلندية.. يا بايدن أسلافك يتبرأون منك".

ولم تكتف دالي بانتقاد بايدن فحسب، بل طالت كلماتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي اتهمتها هي أيضا بـ "التواطؤ مع إسرائيل".

واسترجعت النائبة في كلمة لها، تصريحات فون دير لاين السابقة المتعلقة بروسيا وحربها على أوكرانيا في إشارة إلى التناقض الذي تمارسه رئيسة المفوضية حسب رأيها في تعاطيها مع الحرب مع الحرب في غزة.

وقالت دالي "بينما تخسر إسرائيل في المعارك داخل غزة، وتفقد دعم الرأي العام العالمي، تقوم بمحاولات يائسة لتوسيع الصراع في المنطقة، لتغطية عواقب أفعالها".

وتسببت تصريحات دالي في بلبلة واسعة، وأثارت تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين سارعوا إلى مشاركة كلمتها. ووصفها نشطاء داعمون لفلسطين "بالجريئة".