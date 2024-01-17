لمساندة بايدن في حملته الانتخابية.. جون كيري يتخلى عن منصبه كمبعوث لقضايا المناخ

بقلم: يورونيوز

قرر المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، التخلي عن منصبه في الإدارة الأمريكية، لمساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

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قبل أشهر بسيطة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قرر المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، البالغ من العمر 80 عاماً، التخلي عن منصبه من إدارة بايدن الأميركية قريباً، من أجل التفرغ للمساهمة في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية المقبلة.

ومن المتوقع أن تدخل استقالته حيز التنفيذ بحلول الربيع، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وأكد كيري، خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء، أن نحو 7.5 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار من الأعمال الخيرية العالمية تذهب للعمل المناخي.

وأضاف أنه على الرغم من أن حجم التمويل الذي يبلغ نحو تريليون دولار، والذي قدمته المؤسسات الخيرية العالمية لأسباب مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن 2% منه فقط يخصص للعمل من أجل المناخ.

وحث المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم على العمل المشترك والمساهمة بشكل أكبر من أجل المناخ، مشدداً على أن التمويل والأموال هي العامل الأهم لابقاء أهداف المناخ العالمية على قيد الحياة.

جدير بالذكر أن كيري شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وساهم بشكل فعال في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، حيث اتفق فيه عدد كبير من الدول على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة تغير المناخ حول العالم.

وقاد عضو مجلس الشيوخ السابق، فريق التفاوض الأمريكي خلال ثلاث قمم للمناخ عقدتها الأمم المتحدة، وأعاد تأكيد القيادة الأمريكية بعد انسحاب البلاد من اتفاقية باريس للمناخ خلال إدارة ترامب.

ودافع أيضاً عن التعاون بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مصدرين للتلوث في العالم، على الرغم من العلاقات الدبلوماسية المعقدة بين الدولتين.

وكان كيري قد انضم لمجلس الشيوخ كعضو عن ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ورشح نفسه للحزب الديمقراطي التابع للرئاسة الأمريكية في عام 2004، لكنه خسر أمام الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش.