تقرير: الحكومة الألمانية تدرس إمكانية إرسال ذخائر دبابات إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قال تقرير لصحيفة "دير شبيغل" أمس الثلاثاء إن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية تزويد إسرائيل بذخائر دبابات لمعاونتها في الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

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وذكر التقرير أن الإدارات الألمانية المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.

وتلقت برلين طلب توريد حوالي 10 آلاف طلقة ذخيرة دقيقة عيار 120 مليمتر للجيش الإسرائيلي في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي.

وفقاً للمصدر، لا تستطيع مصانع الأسلحة الألمانية توفير الذخيرة المطلوبة على الفور، وهو ما دفع الحكومة للنظر في خيار إرسال بعض من مخزون الجيش الألماني من أجل تسريع الاستجابة للطلب الإسرائيلي.

ولم تعلق الحكومة في برلين حتى الآن على تقرير دير شبيغل.