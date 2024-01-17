مواجهة بين ميا خليفة وسيدة إسرائيلية قالت لها "يعيش شعب إسرائيل" تثير ضجة واسعة

بقلم: يورونيوز

عرفت ميا خليفة منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم نفذت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل بمواقفها الداعمة لعملية "طوفان الأقصى" والفلسطينيين.

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نشرت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ميا خليفة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مواجهة حدثت بينها وبين امرأة إسرائيلية، واتهمت خليفة السيدة بملاحقتها.

وفي الفيديو الذي نشر يوم الاثنين، ولا تتجاوز مدته 43 ثانية، تظهر السيدة الإسرائيلية، وهي توجه رسالة لخليفة باللغة العبرية "أنا إسرائيل خاي"، والتي تعني "يعيش شعب إسرائيل".

وبعد وقوع الحادثة، نشرت خليفة المقطع المصور عبر منصة "إكس" وأرفقته بالتعليق التالي: "الصهاينة يخسرون المؤامرة... تبعتني بالإهانات ولم تتوقف عن فعل ذلك طيلة الوقت... إنها بائعة، وهذا ما أعلنته بشكل واضح، أعتقد أن هذا ما تمثله أعمالها".

"رائحتك كسندويش فلافل"

يبدأ المقطع المصور بالسيدة الإسرائيلية وهي تقول "صحيح"، ما يشير إلى أن المحادثة كانت قد بدأت في وقت سبق بداية التقاط الفيديو.

وهنا ترد خليفة متوجهة للشاب الذي كان برفقة السيدة: "هل أنت فخور بأمك؟".

لتجيبها السيدة "أنا إسرائيل خاي"، ومن ثم تقترب منها وتعيد تكرار جملتها.

فتلتفت خليفة نحوها لتسألها "هل تنتظرين الحافلة، لأنني أنتظر سيارتي"، ثم تظهر السيدة لمدة قصيرة وهي تتبادل الكلام مع الشاب.

لتعود وتقترب من خليفة، وتنظر إلى الهاتف قائلة "أنا إسرائيل خاي"، فترد خليفة "ابتعدي عني… رائحة فمك كريهة جدا، يا إلهي".. وتتابع "رائحتك كسندويش فلافل".

أثار الفيديو الذي نشرته خليفة على صفحتها الخاصة، الاثنين، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم مستخدمو المنصات الرقمية بين مؤيد ومعارض.

وعرفت خليفة منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم نفذت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل بمواقفها الداعمة لعملية "طوفان الأقصى" والفلسطينيين.

وأثارت تعليقاتها المؤيدة للفصائل الفلسطينية ردود أفعال سلبية، ودفعت مجلة "بلاي بوي" الأمريكية إلى الإعلان عن طردها.

وبررت المجلة خطوتها بالقول، إن خليفة أدلت "بتعليقات مقززة ومستهجنة احتفالا بهجمات حماس على إسرائيل وقتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".