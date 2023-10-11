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مجلة بلاي بوي الإباحية الشهيرة تفصل مايا خليفة وتعاقبها على دعمها "طوفان الأقصى"

ميا خليفة تقف أمام مجموعة Off-White لخريف وشتاء 2023-2024 للملابس الجاهزة في باريس.
ميا خليفة تقف أمام مجموعة Off-White لخريف وشتاء 2023-2024 للملابس الجاهزة في باريس. Copyright Vianney Le Caer/2023 Invision
بقلم:  يورونيوز
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ذكر موقع "Business Today" المختص بالوظائف والأعمال، الثلاثاء، بأن ممثلة الأفلام الإباحية "مايا خليفة" فُصلت من عملها في إحدى مجلات المحتوى الجنسي، بسبب موقفها من الأحداث الجارية في قطاع غزة.

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وأفاد الموقع أن مجلة "بلاي بوي" فسخت عقدها مع الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد مايا خليفة بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "X" -تويتر سابقاً- وصفت فيها الفلسطينيين بـ"المقاتلين من أجل الحرية"، الأمر الذي أثار وابلاً من الانتقادات.

ووفقاً للموقع، قامت مجلة "بلاي بوي"، التي عملت فيها خليفة، بإبلاغ مشتركيها في رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني بطرد المذكورة وحذف قناتها على منصتهم.

كذلك، رداً على منشورها، كتب الصحفي تود شابيرو، الذي يدير برنامجه الخاص على التلفزيون الكندي، أيضاً أنه أنهى عقده مع خليفة وحثها على "التطور وأن تصبح أفضل".

وردت ميا خليفة "أود أن أقول إن دعم فلسطين كلفني فرص العمل في البزنس، لكنني غاضبة جداً من نفسي لأنني لم أتحقق مسبقاً من أنني كنت أتعامل مع الصهاينة".

 وكانت حركة حماس قد شنت صباح السبت الماضي من قطاع غزة هجوماً مباغتاً على إسرائيل شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً في عملية "طوفان الأقصى" وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصادر الإضافية • وكالات

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